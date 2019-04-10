هلال الأبيض يواصل إعداده بجدية لدوري النخبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفع فريق الكرة بنادي هلال الأبيض من نسق تحضيراته استعداداً لمنافسات دوري النخبة ببطولة الدوري الممتاز المرتقبة .. وقاد المدير الفني إبراهيم حسين إبراهومة إعداد الفريق بملعب اللاماب بمشاركة جميع اللاعبين.. وقال مدرب هلال التبلدي لـ(السوداني) إن تحضيرات فريقه تسير بصورة طبيعية مشيراً إلى أن الفريق عازم على تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسة دوري النخبة لافتاً النظر إلى أن المباريات المقبلة لن تكون سهلة وتتطلب إعداداً من نوع خاص حتى ينجح هلال الأبيض في تلافي جميع السلبيات التي تعرض لها خلال دوري المجموعات..

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