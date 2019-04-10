(توب الكاش).. آخر صيحات الموضة في الأسواق.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كالعادة لا تفوت التجار السودانيين على الإطلاق أي فرصة لتسويق بضاعتهم وذلك عبر إطلاق مسميات واقعية عليها وذات صبغة شعبية .

وهو تماماً ما يحدث اليوم في الأسواق عقب نزول (توب الكاش) والذي استهلم التجار أسمه من أزمة السيولة الحالية التي تضرب البلاد .

ويقول التاجر أحمد الزبير إن إطلاقهم لهذا المسمى على الثوب من أجل تسويقه ولفت الانتباه إليه، وأختتم حديثه ضاحكاً بحسب صحيفة السوداني: (هو صاح أسمو توب الكاش لكن ممكن عادي تبيعو بالشيك) .