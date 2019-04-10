الفنان الشاب (بوتو) .. (قنبلة) أغاني وأغاني القادمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حظي خبر انضمام الفنان الشاب محمد حسن (بوتو) الى برنامج (أغاني وأغاني) بالكثير من الاهتمام والمتابعة . فيما أثنى الكثيرون على القرار مشيرين الى أن (بوتو) فنان مظلوم جداً ويستحق مثل تلك الفرصة لإظهار علو كعبه. بالمقابل وبحسب صحيفة السوداني، انخرط (بوتو) في بروفات البرنامج قبل أيام وقدم مستوى مذهلاً جعل عددا كبيراً من الحضور يصفونه بـ(قنبلة الموسم) .

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