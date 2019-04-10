بومبيو: يتوعد بمنع محمد بن سلمان من دخول أمريكا في هذه الحالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن “الولايات المتحدة ستمنع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من الدخول إلى أراضيها، في حال ثبوت مسؤوليته عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي”.

وخلال مشاركة بومبيو، في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي لميزانية العام 2020، سأل السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، وزير الخارجية حول ما إذا كانت الإدارة في واشنطن مستعدة لتطبيق عقوبات ضد ولي العهد السعودي في إطار قضية مقتل خاشقجي.

ورد بومبيو بالقول إن الإدارة الأمريكية “تواصل العمل على تحديد الحقائق” المتعلقة بهذه القضية، مشددا على استعداد حكومة بلاده “لتطبيق قانون مغنيتسكي العالمي” الذي ينص على تطبيق عقوبات على جهات حكومية أجنبية متورطة في مثل هذه القضايا “انطلاقا من الحقائق”.

وتابع بومبيو، بعد أن طالبه السيناتور مرة أخرى بالرد على السؤال حول محمد بن سلمان: “إننا سنقوم بذلك حال رغبته في السفر إلى هنا”.