البرلمان الإيراني: الحرس الثوري سيرد بشكل مماثل على هجوم أي دولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أن الحرس الثوري الإسلامي سيرد بشكل مماثل على هجمات أي بلد، مشيرا إلى عدم الرد على الضربات الإسرائيلية لسوريا بسبب عدم الاستعداد لإشعال الحرب.

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