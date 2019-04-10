مريخ الفاشر يبدأ إعداده ويترّقب مصيره في الدوري الممتاز

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بدأ نادي مريخ الفاشر إعداده للمرحلة المقبلة من منافسة الدوري الممتاز بتدريبات بملعبه بـ”النقعة”، تحت إشراف المدرب عصام جوليت في غياب عددٍ من اللاعبين.
ويتأهب مريخ الفاشر إلى الاستعداد للمباريات المرتقبة في انتظار مصيره عمّا إذا كان سيلعب في النخبة أو التحدي بمنافسة الممتاز.
ويحتّل الفريق الشهير بـ”السلاطين” المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد”17″ نقطة، لكّنه لم يتأهل رسميًا في انتظار نتيجة هلال كادوقلي أمام الهلال الخرطوم المقرّر لها الأربعاء القادم.
وبحسب ما علم”باج نيوز” فإن نادي مريخ الفاشر لم يحسم أمر المدير الفني الذي سيتولي المهمة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.
وكانت أنباء أشارت إلى أن النادي بصدد التعاقد مع محسن سيد.
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