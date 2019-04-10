400 أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن نادي الأسير الفلسطيني مساء الثلاثاء، أن قرابة 400 أسير في معتقلات الاحتلال انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام “الكرامة2″، والذي شرعت به الهيئات القيادية للتنظيمات.

وقال النادي في بيان وصل “عربي21” نسخة منه، إن “عشرات الأسرى في معتقلات النقب وريمون ونفحة وإيشل وعوفر وجلبوع ومجدو، التحقوا بالإضراب خلال الساعات الماضية”، مشيرا إلى أن “هناك مفاوضات غير مباشرة تجري داخل المعتقلات وجهود مصرية ما تزال مستمرة للضغط على الاحتلال، من أجل تحقيق مطالب الأسرى الحياتية”.

وكان القيادي في حركة حماس الأسير المحرر وصفي قبها كشف في وقت سابق لـ”عربي21″ أن “هناك جهودا مصرية تبذل لتدارك ما يحدث في السجون الإسرائيلية”، منوها إلى أن “الأسرى المضربين عن الطعام، أبقوا الباب مفتوحا، ولم ينزلوا إلى الزنازين، لإعطاء الفرصة للجهود المصرية التي تبذل من مساء أمس”.

ولفت قبها إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلبت من الجانب المصري، تأجيل الاجتماع معهم ليوم غد بسبب انتخابات الكنيست اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الأسرى أعلنوا الاثنين الماضي، عن فشل الحوار والتفاوض مع إدارة معتقلات الاحتلال بعد رفضها مطالبهم وفرضها شروطا معقدة على استخدامهم للهواتف العمومية، الأمر الذي واجهوه بالإعلان الفوري عن الشروع بالإضراب.