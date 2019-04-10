منتخب السودان الاولمبي يستعد بقوة لنيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يدرس الاتحاد السوداني لكرة القدم مقترحًا، بخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين، أمام منتخبين من قارة أفريقيا استعدادا لمواجهة المنتخب النيجيري الأولمبي في يونيو/ حزيران المقبل بالتصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كما أجرى الاتحاد، إتصالات بسفير السودان في رواندا، لبحث إمكانية إقامة معسكر للمنتخب الأولمبي هناك، قبل نهاية مايو/ أيار المقبل استعدادًا لمواجهة نظيره الأولمبي.

وجاءت فكرة المباراتين الوديتين من جانب أمين صندوق اتحاد كرة السابق، أسامة عطا المنان، الذي اقترح اليوم الثلاثاء، على رئيس الاتحاد السوداني الدكتور كمال شداد، إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الأولمبي السوداني أمام كل من الكاميرون، والكونغو.

وأوضح عطا المنان، أن المباراتين المقترحتين أمام الأولمبي الكاميروني، والكونغولي، لن تكلفا الاتحاد السوداني سوى، التكفل بتذاكر السفر، إذ سيتكفل الاتحادين الكاميروني، والكونغولي بإقامة وإعاشة المنتخب السوداني في فندق 5 نجوم.

وأضاف عطا المنان أن المباراة الأولى ستلعب أمام الكاميرون يوم 26 مايو/ أيار المقبل، بينما ستلعب المباراة الثانية أمام الكونغو يوم 30 من الشهر نفسه، على أن يعود المنتخب للسودان أول يونيو/ حزيران، ليواجه نظيره النيجيري يوم 5 مايو.

من جانبه وعد شداد بدراسة المقترح، بينما قرر في الوقت ذاته الاتصال بسفير السودان في رواندا، عبد الله حسين عيسى، لبحث تسهيل إقامة معسكر للمنتخب الأولمبي هناك بالتنسيق مع الاتحاد الرواندي لكرة القدم.