تجسيل خاص للبحسني يوجه رسالة لأبناء وادي حضرموت

وجه محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية كلمة خاصة لأهالي وادي حضرموت حول عملية الأمن. حيث قال اللواء البحسني في تسجل خاص "لليمن العربي"، بأن الأمن هو مسؤوليتا جميعاً، ومسؤليتكم أيضاً. وأضاف البحسني بأن تعاونكم مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونبذكم للعناصر الإرهابية، وابعادهم عن مناطقكم أمر مهم جداً. وأكمل البحسني رسالته لأبناء الوداي بأن هذا الموضوع يحتاج إلي تكاتف مؤكداً بأن الأجهزة الامنية ستقوم بواجبها لكن المواطن عليه أيضاً يكون لديه حس أمني عندما يشاهد عناصر إرهابية ينبذها ولا يتعامها معها .

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