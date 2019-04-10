مرسوم أمام تشريعي شمال كردفان لدعم النيابات

أودعت وزيرة المالية بشمال كردفان، ماريا الأمين، منضدة المجلس التشريعي للولاية، خلال جلساته يوم الثلاثاء، برئاسة د. سليمان بله علي، رئيس المجلس، المرسوم المؤقت الخاص بدعم وكالات النيابة العامة للولاية، وتمت إحالته إلى لجنتي التشريع والمالية.

من جهة، أخرى شرع المجلس في مناقشة خطاب والي الولاية الذي قدمه أمام المجلس، وأشار الأعضاء إلى أن الخطاب كان شاملاً ومواكباً لتطورات المرحلة وموجهات رئيس الجمهورية، واحتوى الخطاب الكثير من الإنجازات والبشريات في المجالات الخدمية.