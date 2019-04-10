أودعت وزيرة المالية بشمال كردفان، ماريا الأمين، منضدة المجلس التشريعي للولاية، خلال جلساته يوم الثلاثاء، برئاسة د. سليمان بله علي، رئيس المجلس، المرسوم المؤقت الخاص بدعم وكالات النيابة العامة للولاية، وتمت إحالته إلى لجنتي التشريع والمالية.
من جهة، أخرى شرع المجلس في مناقشة خطاب والي الولاية الذي قدمه أمام المجلس، وأشار الأعضاء إلى أن الخطاب كان شاملاً ومواكباً لتطورات المرحلة وموجهات رئيس الجمهورية، واحتوى الخطاب الكثير من الإنجازات والبشريات في المجالات الخدمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسوم أمام تشريعي شمال كردفان لدعم النيابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.