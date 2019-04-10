الخليج 365 : بعث الهلال بخطاب الى الاتحاد الافريقي كاف طالب فيه اعتماد موعد مباراته امام النجم الساحلي الاحد المقبل وهو الساعة الثالثة عصرا ويخطط الهلال للاستفادة من سخونة الاجواء هذه الايام في السودان للضغط على التونسي وتحقيق فوز كاسح عليه والترشح على حسابه الى نصف نهائي الكونفدرالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً..الهلال يخاطب الكاف باعتماد الساعة الثالثة عصرا موعدا للقاء النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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