فنان يثير ضجة: الكويت مملة جدا ويجب فتح النوادي الليلية مثل الإمارات.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثار فنان كويتي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما طالب خلال لقاء تلفزيوني بضرورة افتتاح نواد ليلية في الكويت، وتطبيق الانفتاح على غرار ما حدث في بعض الدول العربية والخليجية.

وقال محمد العلوي خلال استضافته في برنامج “ذا بلين” المذاع على قناة “aTV” إنه في الماضي وحتى وقت قريب كان ضد الفكرة، لكنه اليوم مع فكرة الانفتاح في الكويت، مؤكداً أنه يجب أن نطبق الانفتاح بالكويت مثل الإمارات والبحرين ولبنان ومصر.

وأضاف في لقاء أثار استهجان الكثير من النشطاء، أن الكويت “وايد مملة” (مملة جدا) وأوضح أنه يجب وضع ضوابط وأوقات معينة، وبعد ذلك نطبق الانفتاح، “وسنستفيد في الجانب السياحي، فالكويت لا يوجد بها أي شيء ترفيهي مثل النايت كلوب”.

واعتبر النادي الليلي علامة التقدم والحضارة والانفتاح، ويعتبر الإمارات مثله الأعلى في الانفتاح، وقال “نحن أو أي شاب خليجي عندما يغادر بلده، عن ماذا يبحث؟ مجمعات لدينا مطاعم لدينا، بالتالي يذهب ليبحث عن النوادي الليلية”.

وعندما سأله المذيع “يعني لا تعتبره خطأ”، قال: “لا طبعا، لماذا نصرف أموالنا في النوادي الليلية في الخارج، نصرفها داخل الكويت، نظرية اقتصادية قوية من العلوي، فمن يذهب للبحث عن الدعارة لنفتح له أيضا بيوت دعارة حتى لا تخرج الأموال إلى الخارج”.

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الأخ محمد العلوي المحترم

قلت رأيك بصراحة

أنا استمتعت بالمقابلة كاملة برغم من استفزاز المذيع لك

لم ارى اي إساءة لأحد

لك الحق بالمطالبة وأبداً الرأي سواء اتفقنا او اختلفنا معك

اما من هاجمك فلا أضنه سمع او شاهد المقابلة كاملة او شخص لا يفهم حرية الرأي والتعبير او متعصب

شكرا لصراحتك

وتباينت ردود الفعل على تصريحات العلوي، بين من هاجمه لما في كلامه من تحريض على مخالفة تعاليم الإسلام والتقاليد الخليجية ودعوة لإباحة المحرمات والمعاصي ببلد مكتوب بدستوره دين الدولة الإسلام.

وطالب بعضهم الممثل الكويتي بأني يعيش ويستقر بهذه الدول التي يعجبه انفتاحها، لأن “الكويت بلد الخيرين بلد الإسلام”. وقال مغرد: “عمره ما كان الانفتاح بتقليد، هذا الممثل يمثل نفسه وكلامه رأيه الشخصي، بس أهل الكويت وأخلاقهم أعلى من هالأمور”.

بينما اعتبر آخرون أن ما “قاله محمد العلوي طبيعي وعادي جدا ومعظمنا يتفق عليه، لكن لأننا نعلم سوء وتفاهة الوسط الفني قمنا بتضخيم كلامه. شكرا لك ولوعيك وصراحتك. قلت ماعجز عنه الكثير التطرق له”.

وقال آخر: “أعتقد أن محمد العلوي شاب متصالح وصادق مع نفسه ولا يدعي شيئا هو ليس عليه”.