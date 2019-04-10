المهدي يطالب البشير بالتفاوض بنفسه مع المحتجين

توجيه للشرطة بعدم التعرّض للتجمعات السلمية

مصرع وإصابة”7″ مواطنين بسقوط مصعد

الـ”1000″ جنيه الجديدة تدخل حيز التداول في يوليو

المهدي يوجه رسالة عاجلة إلى الرئيس

علي محمود للمسؤولين:”أظهروا طمنوا الناس”

الشعبي: حان آوان التغيير

وداد لـ”الانتباهة”: المعتصمون جزء من الشعب ويقيمون الصلاة



المجهر السياسي : البنك المركزي يعلن إصدار فئة ألف جنيه ويكشف عن طباعة”34″ مليار جنيه

مجلس أحزاب الحوار: مسيرة استقرار السودان غدًا ليست ردًا على”6″ أبريل

الحكومة: تفاهمات مع مصر وإثيوبيا لتوفير الكهرباء

عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للجزائر

القوات المسلحة: فض الاعتصام أمام بوابات القيادة العامة الصيحة : الشرطة توجه قواتها بعدم التعرّض للمواطنين والتجمعات السلمية

المركزي يشرع في طباعة ورقة نقدية فئة”1000″ جنيه

خطأ في نتيجة الأساس بالبحر الأحمر ولجنة ولائية للتحقيق

الشعبي: الأزمة تحتاج لحل وطني وتوافقي

إعفاء وتعيين مسؤولين بحكومة شمال دارفور السوداني : Advertisements الجيش: مندسون أطلقوا النار على منسوبينا والمتظاهرين

الوطني: مخزون صبرنا ما يزال وافرًا واختبار مداه عمل ليس عقلانيًا

الشرطة توجه منسوبيها بعدم التعرّض للمواطنين والتجمعات السلمية

الحكومة تشتري مليوني جوال قمح

“الكهرباء” تبدأ تنفيذ قطوعات مبرمجة آخر لحظة : الشرطة لـ”منسوبيها”: لا تعترضوا التجمعات السلمية

الجيش: تسامحنا مع المحتجين دفعهم للاعتصام

المهدي يدعو الرئيس للحوار مع القوى الشعبية

الناطق باسم الجيش يعلن الاتجاه لفض الاعتصام

علي محمود لـ”المسؤولين”: أظهروا وطمنوا الناس”

حسين شندي:” أحب مكان وطني السودان” الرأي العام : الجيش: التعليمات صدرت بفض الاعتصام وفق القانون

هارون: مخزون صبرنا وحكمتنا لا يزال وافرًا ولكن الاستمرار في اختبار مداه ليس عقلانيًا

أيلا: شراء مليوني جوال قمح و”440″ ألف طن من الدقيق ببورتسودان

الوطني يدعو قطاعات الشعب السوداني للمشاركة في مسيرة الخميس

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كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة صباح اليوم الاربعاء10 أبريل 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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