إخوان ليبيا تردد أناشيد طائفية للحشد الشعبي لتحفيز مليشياتها

بثت فضائية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا أناشيد طائفية لفيلق "بدر"، التابع لمليشيا الحشد الشعبي بالعراق، وذلك في مسعى طائفي لتحفيز مليشياتها الموجودة في طرابلس على قتال الجيش الليبي،وفقا للعين الإخبارية.

وقالت صحيفة المرصد الليبية، الثلاثاء، إن قناة "ليبيا بانوراما"، الجناح الإعلامي لحزب العدالة والبناء الذي يعد ذراعا سياسيا للإخوان، بثت ما يمكن وصفه بـ"أنشودة" بعنوان "نحن لا نهزم" زعمت فيها بأنها من إنتاجها لتحفيز المليشيات على قتال الجيش الليبي خلال معركته ضد الإرهابيين في العاصمة طرابلس.

وتابعت أن "الأنشودة ليست من إنتاج قناة ليبيا بانوراما الإخوانية، بل تتبع فيلق بدر ضمن صفوف الحشد الشعبي في العراق".

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن في 4 أبريل/نيسان الجاري، إطلاق عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة التي نجحت في تطهير مناطق عدة في جنوب العاصمة.

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والحشد الشعبي العراقي هو تنظيم مسلح متهم بارتكاب عديد من المجازر في العراق.

و"نحن لا نهزم" أنشودة من كلمات العراقي حسين الأكرف، وظهرت لأول مرة سنة 2014، وانتشرت بين صفوف مليشيا الحشد والمليشيا الإيرانية في العراق.

لكن القناة الليبية استبدلت مقطع الفيديو بلقطات لمليشيا حكومة الوفاق والبنيان المرصوص.