ترامب يجري محادثة مع “بن سلمان” عقب” القيود الأمريكية على خلفية مقتل خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى محادثة “بناءة” مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب القيود الأمريكية التي فرضت على السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

واشنطن — سبوتنيك. وأفاد البيت الأبيض في بيان: أن “الطرفان ناقشا الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط، ، وكذلك أهمية قضايا حقوق الإنسان”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الثلاثاء، أنه سيتم منع دخول 16 سعوديا إلى الولايات المتحدة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الوزارة في بيان بالإشارة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي: “سيعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عن أسماء أفراد لعبوا دورا في قتل جمال خاشقجي… هؤلاء الأفراد وأسرهم غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة”.

كان خاشقجي اختفى، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لاستخلاص وثائق شخصية. وقالت الرياض إنه قتل بشجار مع المشتبه بهم بداخل القنصلية. وتقول أنقرة إن رواية الرياض حول القضية غير مقنعة.

ويذكر أيضا أن النيابة العامة السعودية أعلنت في وقت سابق أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.