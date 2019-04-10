القوات المسلحة الليبية تعلن سيطرته على معسكر اللواء الرابع جنوب غربي طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأربعاء 10 أبريل/نيسان، سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على معسكر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه: إنه “بعد معارك شرسة واشتباكات عنيفة شهدتها يوم أمس الثلاثاء المنطقة المحيطة بمعسكر اللواء الرابع. بفضل الله أولا ثم بفضل قواتكم المسلحة التي اقتحمت المعسكر بحرفية عالية؛ عاد معسكر اللواء الرابع لحضن الوطن والقوات المسلحة”.

وكشف البيان “العثور على عدد من العربات والآليات التي كانت مصدرا للقذائف العشوائية بعد السيطرة التامة على المعسكر”.

كذلك أشار البيان إلى أسر عدد من أفراد المليشيات الإرهابية المسلحة، فضلا عن فرارا الباقين، تاركين خلفهم أسلحتهم وعددا من الجثث التي تم التحفظ عليها من قبل أفراد القوات المسلحة.

يذكر أن معسكر اللواء الرابع بأمرت اللواء أسامة الجويلي التابع لحكومة الوفاق يقع في منطقة العزيزية ببلدية ورشفانة ويبعد 40 كيلومترا عن وسط العاصمة.