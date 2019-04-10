المؤتمر الوطني يدعو لمسيرة حاشدة بالخرطوم غدا الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في السودان، دعمه لمبادرة قوى الحوار الوطني بتنظيم مسيرة حاشدة “يراها الجميع”. وذلك الخميس المقبل.

ووجه رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، عضوية الوطني في ولاية الخرطوم بالمشاركة في المسيرة.

وأشاد هارون عقب انتهاء اجتماع المكتب القيادي مساء الثلاثاء بالقوات النظامية المختلفة وما تؤديه من دور للحفاظ على أمن السودان.

وأبدى قلقه من آثار الاحتجاجات وما ترتب عليها من ظهور ما أسماها بعمليات سلب ونهب وتعطيل لحركة المواطنين.

واستنكر هارون محاولة بعض القوى السياسية في الاستثمار في الاحتجاجات معتبراً أنه رهان خاسر وقال ” صبرنا وحكمتنا مازالت وافرة لكن الاستمرار في اختبار مدياته غير عقلاني”. المادة السابقة ماذا وجد الأمن العراقي في حاوية لعب أطفال قادمة من الإمارات ! المقالة القادمة القوات المسلحة الليبية تعلن سيطرته على معسكر اللواء الرابع جنوب غربي طرابلس

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