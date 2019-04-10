حميدتي: جاء الدور ليعرف ناس الخرطوم الدعم السريع على حقيقته + فيديو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف خطاب جديد لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دلقو (حميدتي) يوم امس الثلاثاء ٩ أبريل تم نشره في وقت مبكر صباح اليوم الاربعاء في الصفحة الرسمية للدعم السريع عن موقفه من اعتصام الخرطوم ودور الدعم السريع .

وقال حميدتي ان “مهمتنا حماية المواطن وممتلكاته ومؤسسات الدولة..لا علاقة لنا بأي مظاهرات سلمية حضارية محمية بالقانون والدستورولن نسمح بأي تفلت وفوضى في البلاد.”

واضاف حميدتي ” سنقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الناس ومممتلكاتهم ومهمة قوات الدعم السريع حماية المواطنين العُزّل والمواطن المسكين .. سنتعامل بالقانون لا بالبندقية مع المواطنين والبنادق لا يجب استخدامها إلا مع المجرمين.”

وقال الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء، الشعب السوداني مية في المية مع الدعم السريع عدا المرتزقة ، ونحن نقف مع المواطن الشريف.

وأصدر حميدتي بحسب الفيديو تعليماته لقواته بحماية المواطنين العزل وممتلكاتهم في بيوتهم ومزارعهم وشركاتهم ومكاتبهم وأماكن عملهم وحماية مؤسسات الدولة الإستراتيجية.

Advertisements

وقال حميدتي أن المظاهرات السلمية الحضارية والمحمية بالقانون والدستور ليس لدينا بها علاقة، لكن التفلت والفوضى وحمل السواطير هذا ليس كلام زول عاقل، وكل من يعتدي على عرض وحقوق الناس نحن له بالمرصاد. ونحن نعامل بالقانون وبندقيتنا للخائن والمرتزق والمجرم ولا نوجهها للمواطن المسكين وهذه مسئولية أمام الله ولازم نحمي المواطن المسكين الأعزل.

واشاد حميدتي بالدور الكبير الذي لعبته قواته في دحر التمرد والتفلت وحملة جمع السلاح، وأضاف حميدتي (جاء الدور ليعرف ناس الخرطوم، الدعم السريع على حقيقته).