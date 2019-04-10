الحراك الثوري بين المواقف الغربية والصمت العربي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في الاصداء الدولية لما يجري أن الأمين العام للأمم المتحدة طالب الحكومة بضرورة احترام حقوق الإنسان وضبط النفس والاستجابة لمطالب الجماهير ، وأن دول الترويكا (المملكة المتحدة وامريكا والنرويج ) طالبت الحكومة بضرورة تهيئة المناخ للحوار السياسي وإيجاد البيئة الصالحة للتحول السلمي في البلد .

الأمم المتحدة عبرت على لسان امينها العام عن قلقها على تدهور الأوضاع في السودان مطالبة الحكومة بأهمية ضبط النفس والاستجابة لمطالب الشعب الذي نزل بأعداد كبيرة جدا الى الشارع ومازالوا يعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة ، ونادى الامين العام بضرورة الاهتمام بالتحول السلمي للسلطة وعدم استخدام العنف وإطلاق الرصاص على المعتصمين ولزوم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين اعترفت الحكومة على لسان وزير داخليتها في خطابه أمام البرلمان يوم الاثنين أنهم فوق الألفين من المعتقلين .

من جهة أخرى هناك حديث عن مطالبة الاتحاد الاوربي للحكومة بضرورة احترام إرادة الشعب والإصغاء لمطالبه والعمل على التحول السلمي الذي يؤدي إلى صناعة واقع جديد لايستثني أحدا أو أي مكون سياسي أو اجتماعي في البلد .

الإذاعة الرسمية أعلنت في احدى نشراتها الإخبارية أمس أن الرئيس البشير تلقى اتصالا من رئيس وزراء إثيوبيا السيد آبي أحمد للاطمئنان على الأوضاع في السودان مبديا حرصه الشخصي وحرص اثيوبيا حكومة وشعبا على ضرورة استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان ، وقالت إذاعة امدرمان ان الرئيس البشير شكر السيد آبي أحمد وطمأنه على الأوضاع في السودان .

وفي الأخبار التي يتسارع ورودها لحظة بلحظة أن دولا غربية طلبت من الخرطوم لزوم بداية عمل التحول السلمي الذي ينادي به المحتجون وان اي تأخير في ذلك سيقود البلد الى مزيد من التازيم ولن تكون نتائجه طيبة حتما .

ولابد أن نشير الى مايتم تداوله بين الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي – دون تأكيد منا على صحة الخبر من عدمه – أن بعض السفراء المعتمدين لدى الخرطوم وبينهم سفراء عرب اجتمعوا في مقر السفير البريطاني بالخرطوم وتداولوا حول مايجري على الأرض وخلصوا الى ان الحراك الشعبي اخذ منحي جديدا لايمكن تجاهله بعد مسيرة السادس من أبريل وبداية الاعتصام الكبير أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم ، وان صح هذا الكلام فإنه يعني بداية فقدان الحكومة الاعتراف الدولي بها .

وعلى الرغم من الخبر أعلاه الا اننا نقول طالما أنه ليس خبرا مؤكدا ولم يتم الإعلان عن هذه المواقف من قبل السفراء أو دولهم فإننا نقول إنه حتي هذه اللحظة صدرت مواقف من بعض الدول الغربية ومؤسسات دولية بخصوص الحراك الجماهيري في السودان وتطوراته ، لكن لم يتم تداول موقف عربي واضح سواء من الجامعة العربية أو دولها او على الاقل لم يطرق مسامعنا ذلك ويبدو أن العرب – دولا ومؤسسات حقوقية وسياسية – ينتظرون ماتسفر عنه الوقائع على الأرض .