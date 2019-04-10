بالفيديو.. متظاهرو السودان يطردون الجزيرة من ساحة الاعتصام

تداول نشطاء على مواقع التواصل، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو قالوا إنه التقط حديثا يظهر مجموعة من المحتجين وهم يطردون مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم من محيط أحد التجمعات الاحتجاجية أمام مقر قيادة الجيش.

ويظهر المقطع الذي التقط في ساعات الليل، مدير مكتب قناة الجزيرة المسلمي الكباشي، وخلفه عدة شبان يهتفون ”تسقط تسقط قناة الجزيرة“ مطالبين برحيله من ساحة الاحتجاج.

ويأتي هذا التطور، ردا على طريقة القناة القطرية في تغطية الأحداث في السودان، لتؤكد على رفض المحتجين للطريقة القطرية في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.

وللمرة الثانية يوم الثلاثاء، أطلقت قوات الأمن السودانية ، النار في الهواء في محاولة جديدة لتفريق المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع.

وأكد شهود عيان أن قوات الأمن حاولت اقتحام الاعتصام بشاحنات ”بيك أب“.

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ويبدو أن مظاهرات السودان دخلت مرحلة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى انقسامات داخل المؤسستين العسكرية والأمنية في البلاد، بين مؤيد ومعارض لهذه التظاهرات وما يقوم به الجيش تجاه المتظاهرين، وهو ما لم يشهده السودان من قبل طيلة حكم البشير.

وفي اليوم الرابع لاعتصامه، طالب تجمع المهنيين السودانيين، المواطنين في أحياء العاصمة الخرطوم بضرورة الاستمرار في التظاهر والتوجه إلى مقر الاعتصام.

وقال التجمع في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع ”تويتر“: ”نهيب بجماهير شعبنا في كل أحياء مدن العاصمة القومية الخروج للشارع في مواكب هادرة والتوجه في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة لحماية الثوار“.

كما دعا المواطنين في كل مدن وقرى الأقاليم إلى ”الخروج في مواكب كبيرة والاعتصام أمام مقار قوات الشعب المسلحة في المدن المختلفة“، مضيفًا أن ”تعدي مليشيات النظام وأجهزته الأمنية على حرم قواتنا المسلحة وجنودها الشرفاء لهو جناية لا تغتفر، وهو دليل آخر على تواصل تفلت النظام، ومشهد جديد يتعرض فيه المواطنون العزل إلى مخاطر العبث بأرواحهم“.