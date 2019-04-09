قوات العمالقة تحبط هجوما عنيفا لـ"الحوثيين" جنوب الحديدة

أعلنت "ألوية العمالقة" اليمنية المدعومة من التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم عنيف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.



نقل المركز الإعلامي لـ"قوات العمالقة" عن المتحدث باسمها مأمون المهجمي، أن "ميليشيا الحوثي شنت مساء اليوم، هجوماً هو الأعنف على مواقع العمالقة في منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأكد المهجمي "إفشال هجوم الحوثيين وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

واتهم متحدث العمالقة "الحوثيين باستغلال الهدنة الأممية في شن هجمات متتالية على القوات في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، في محاولة منهم لاستعادة ما خسروه العام الماضي".

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و"صدت قوات العمالقة هجوماً ومحاولة تسلل للحوثيين على مواقع شمال مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، عقب اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة"، حسب المركز.

من ناحية أخرى، أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن قوات التحالف العربي والجيش اليمني شنوا قصفاً مدفعياً على مطار الحديدة الدولي، واستهدفوا بالعيارات الرشاشة حارة الضبياني ومحيطها شمال شرقي مدينة الحديدة.

وأضاف أن طفلاً أصيب باستهداف قوات التحالف والجيش اليمني منطقة الناصري في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأشار إلى تحليق طيران التحالف الحربي والاستطلاعي في أجواء مدينة الحديدة وما جاورها.