محكمة الطوارئ تعلن براءة 70 شابا ضبطوا في الاحتجاجات الأخيرة

أعلنت محكمة الطوارئ الخرطوم شمال، براءة مايفوق الـ(70) شاباً من تهمة الشغب والاخلال بالسلامة العامة والازعاج العام ، ضبطوا في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم ابان الإحتجاجات الاخيرة . وعزت المحكمة برئاسة القاضي محمد سرالختم ، براءة المتهمين الي عدم وجود بينة كافية ضدهم ، وبحسب المعلومات الأولية فان الشباب المتحجين القت السلطات القبض عليهم في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم ، ابان الاحتجاجات التي ضربت البلاد مؤخرا ليتم تحريك اجراءات بلاغ ضدهم بمخالفة نصوص المواد التي تتعلق بالشغب والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج العام وتقديمهم للمحاكمة بعد إكتمال التحريات معهم على ذمة البلاغ.

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