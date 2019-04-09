السلطات تغلق مكتب قناة العربية…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ابلغت السلطات في العاصمة السودانية الخرطوم طاقم مكتب قناة العربية باغلاق مكتبها في السودان وسحب التصريح الممنوح لها بمزاولة عملها. المادة السابقة اعتقال الصحفي هيثم كابو بعد قيامه بهذا المنشور….

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