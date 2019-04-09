اعتقال الصحفي هيثم كابو بعد قيامه بهذا المنشور….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الاجهزة الامنية تعتقل الكاتب والصحفي هيثم كابو بعد قيامه بنشر مقاله له مناؤي لها على الفيس بوك وذلك بغرض التحقيق معه ، وقد اقتياده من امام مقر جريدة السوداني قبل لحظات من الآن…

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