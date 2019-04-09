البرلمان يسقط عضوية نائبتين في جلسته لهذا اليوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قبل المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة مولانا أحمد محمد آدم التيجاني نائب رئيس المجلس مشروع قرار قدمه مولانا عثمان آدم نمر رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان نيابة عن لجنة قيادة المجلس وبحسب سونا بإسقاط عضوية هدى إبراهيم الأمير مقاعد التمثيل النسبي لحزب المؤتمر الوطني قوائم المرأة لتعيينها وزيراً للصحة بولاية القضارف كما قبل المجلس إسقاط عضوية الأستاذة اوين زكريا اتيم بسبب الوفاة . المادة السابقة الجنسي: أغاني الحقيبة مثالاً.. بقلم صالح تاج السر التحرش الجنسي: أغاني الحقيبة مثالاً.. بقلم صالح تاج السر المقالة القادمة اعتقال الصحفي هيثم كابو بعد قيامه بهذا المنشور….

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