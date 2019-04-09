وقف قرار انسحاب الأطباء من مستشفيات الجيش

الخليج 365:

أعلنت عدد من الأجسام الطبية النقابية، وقف قرار الانسحاب من مستشفيات القوات المسلحة السودانية كافة، ودعت الأطباء إلى مزاولة العمل في متابعة الحالات الحرجة مع الحق في الإضراب عن الحالات الباردة كما كان الحال عليه قبل الانسحاب.

وقالت الأجسام الطبية في بيان مشترك أمس، إن الأدوار الوطنية في القضايا المصيرية هي أدوار متكاملة، يقوم بها كافة أطياف الشعب وجماهيره.

وأرسلت الأجسام المتمثلة في “لجنة أطباء السودان المركزية، نقابة أطباء السودان الشرعية، ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين”، التحايا لمن وصفتهم بشرفاء القوات المسلحة الذين يرابطون مع المعتصمين على الأرض أمام القيادة العامة ويفدونهم بأرواحهم ويدافعون عنهم وعن قضيتهم.