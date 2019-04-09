الطبيب الشرعي للأميرة ديانا يفجّر مفاجأة عن الحادث الذي توفيت فيه!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت تقارير إخبارية عن الطبيب الشرعي الذي استدعي عام 2004 للتحقيق في سبب وفاة الأميرة ديانا في مذكراته أنّ الأميرة لم تمت بسبب الحادث بشكل مباشر.

وأكد الطبيب ريتشارد شيبرد أنّ الاميرة ديانا تعرضت لإصابات بسيطة، وتوفيت الأميرة في المستشفى إثر العملية الجراحية السريعة التي أجريت لها.

وفي التفاصيل قال أن الأميرة أصيبت ببعض الكسور وأصيبت بشكل طفيف في صدرها مما تسبب بثقب صغير في أحد الأوردة في الرئتين، لكنها كانت قادرة على التواصل مع الفريق الطبي فراح فريق الإسعاف يهتم أكثر بالسائق عندما تبين لهم أن إصابات الأميرة طفيفة، بينما هي كانت تنزف في الرئتين.

وبعدها غابت الأميرة عن الوعي وأصيبت بجلطة وحاول الاطباء انقاذها الا انهم تأخروا بسبب اهمالهم في الأساس.