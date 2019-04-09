( كاف) يدعو أبوتريكة ودروجبا وإيتو لحضور قرعة أمم أفريقيا 2019م

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الخليج 365 :
وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الدعوة لأساطير القارة السمراء للمشاركة في حفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
ومن المقرر إقامة الحفل يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري عند سفح الأهرامات بالجيزة.
وجاء محمد أبو تريكة، نجم مصر والأهلي السابق، ضمن المدعوين من أساطير اللعبة للمشاركة في حفل سحب القرعة، وفقا لما نشرته “أخبار اليوم”.
كما وجه “كاف” الدعوة أيضا لصامويل إيتو، نجم الكاميرون وبرشلونة الإسباني السابق، وديدييه دروجبا، نجم ساحل العاج وتشيلسي الإنجليزي السابق.
ومن المنتظر أن تشهد القرعة حضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى وعلى رأسهم وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيسي الاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم جيانو إنفانتينو وأحمد أحمد.
يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا أعلنت في وقت سابق، وجود تنسيق مع كامل الجهات المعنية والجهات الأمنية لتأمين الحفل.
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