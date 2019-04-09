السودان : التوجيه باستمرارية إمداد الدقيق والمواد البترولية

الخليج 365 :

وجه رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر ايلا السادة ولاة الولايات باستمرارية الخدمات والإمدادات من الدقيق والمواد البترولية بالبلاد.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بمكتبه اجتماع المتابعة اليومي والذي ضم الوزارات ذات الصلة، حيث اطمأن الاجتماع على سير الأوضاع بمختلف الولايات والتوترات التي تحدث في بعض الطرقات بولاية الخرطوم ودور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أرواح المواطنين وبسط هيبة الدولة وتسهيل انسياب تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح الأستاذ حسن إسماعيل وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات في تصريحات صحفية أن الاجتماع استعرض عددا من التقارير؛ حيث قدم الأستاذ أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء تقريراً عن انتظام دولاب العمل بالمؤسسات الحكومية بصورة طبيعية .

وقدم الفريق صديق عامر وزير ديوان الحكم الاتحادي تقريراً عن الإمدادات والخدمات والوضع الأمني بالولايات.

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كما استمع الاجتماع إلى تقرير من د. عثمان التوم حمد وزير الري والموارد المائية والكهرباء تضمن موقف الإمداد الكهربائي؛ إضافة إلى التواصل مع الإخوة في دولتي أثيوبيا ومصر لإنفاذ اتفاقية الإمداد الكهربائي التي تغذي السودان خلال الأسبوع القادم لتجاوز فترة الصيف بالبلاد، وأشار وزير الإعلام إلى التقرير الذي قدمه عن تناول وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية للأحداث السياسية بالبلاد وضرورة تسريع وتيرة العمل للإعلام الحكومي لتمليك المعلومات الحقيقية والواقعية للمواطنين.

سونا