نسخة خاصة من “واتسآب” مدعومة بميزات غير مسبوقة

الخليج 365 :

كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب”، قرر أن يدعم بعض مستخدميه بنسخة خاصة مدعومة بميزات استثنائية غير مسبوقة.

وأشار موقع “واب بيتا إنفو” التقني المتخصص إلى أن “واتسآب” تختبر حاليا نسخة جديدة مخصصة لحاسبات “آيباد” اللوحية الخاصة بشركة “آبل” الأمريكية فقط.

وسيدعم “واتسآب” تلك النسخة الخاصة بعدد من الميزات الجديدة، التي ستوفر لحاسبات “آيباد” فقط.

وتأتي أبرز تلك التعديلات، التي يمكن الإطلاع عليها في نسخة “بيتا” الجديدة الخاصة بتطبيق “واتسآب”، على النحو الآتي:

— تغيير الواجهة الرئيسية والأزرار الخاصة بـ”واتسآب” لتتوافق مع حاسبات “آيباد”.

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— نسخة أقرب الشبه إلى نسخة “واتسآب ويب” الخاصة بالحاسبات الشخصية والمحمولة.

— إمكانية تشغيل نفس حساب “واتسآب” على هاتف “آيفون” وحاسب “آيباد”، من دون الحاجة إلى إجبارك على جعل هاتف “آيفون” متصلا بالإنترنت بصورة إجبارية حتى يعمل حسابك على “آيباد”.

— إمكانية فتح أكثر من حساب في نفس تطبيق “واتسآب