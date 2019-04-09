صورة عارية لفنانين مصريين مشهورين تثير ضجة في مواقع التواصل..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثارت صورة نشرت على غلاف إحدى المجلات المصرية للفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكد ضجة كبيرة لتعمد إظهارهما عاريين، على إثر اتهامهما بالاستقواء بجهات أجنبية بعد اجتماعهما بأعضاء من الكونغرس الأميركي، مما أدى إلى اتخاذ نقابة الممثلين المصرية قراراً بشطب عضويتهما نهائياً.

واحتوت الصورة التي أثارت الجدل في الأوساط الفنية والاجتماعية على جسمين لشخصين في حمام سباحة وتم وضع وجهي النجمين المصريين عليهما ليظهرا بشكل غير لائق مع عنوان عليها يقول:” عملاء وأشياء أخرى”، وهو ما اعتبره العديد من الشخصيات تعدياً على حقوق النجمين الشخصية وسباً وقذفاً في حقهما.

وكان النجمان عمرو واكد وخالد أبو النجا أثارا الكثير من الجدل الفترة الماضية عندما نشرا صوراً لهما مع بعض الأعضاء من الكونغرس الأميركي، وذكرا أنهما ناقشا معهم أزمات حقوق الإنسان في مصر، وهو ما جعل المجتمع المصري ينقلب عليهما ويتهمهما بتسريب أخبار عن مصر والاستقواء بجهات أجنبية.