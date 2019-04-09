شركة بتروناس: نتعامل مع السودان بـ”خصوصية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال رئيس شركة بتروناس بالسودان م. ازهان علي، إن الشركة تضع خصوصية للتعاون مع السودان تمثل في استثناء مشروعاتها بالسودان من عمليات التقليص التي طالت جميع مشروعاتها في العالم، وعملت على بناء مقر لها بالسودان.

وثمن وزير النفط والغاز م. إسحق آدم بشير جماع، دور شركة بتروناس في صناعة النفط والغاز، موضحاً أهمية التعاون الفني وتطوير استثمارات الشركة التي تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة النفط والغاز في السودان منذ استخراجه، مؤكداً على أن شركة بتروناس تعتبر شريكاً استراتيجياً في قطاع النفط.

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واطلع الوزير خلال زيارته لمقر الشركة على تاريخ الشركة في السودان منذ العام 1995 ودخولها شريكاً أساسياً في عدد من المربعات البترولية بالسودان قبل الانفصال.

وأفاد الوزير أن التعاون مع شركة بتروناس له أهميته في النهوض بقطاع النفط بالسودان حتى تعم الفائدة الطرفين.

ومن جهته، قال رئيس شركة بتروناس بالسودان م. ازهان علي، إن الشركة تعتبر شريكاً أساسياً في استكشاف وإنتاج النفط من المربعات المنتجة للنفط بالبلاد منذ دخولها في العام 1995، حيث عملت على تطوير عمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي بالبلاد.