إرتفاع جنوني في أسعار مكونات إنتاج الخبز

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الخليج 365 :
شكا أصحاب مخابز من ارتفاع مدخلات إنتاج الخبز من خميرة وزيت وردة بشكل جنوني، ما قاد البعض منهم إلى ترك المهنة واللجوء إلى أخرى مع ازدياد حدة شح السيولة النقدية.
وقال صاحب مخبز بالديم فتحي محجوب إن بكتة الخميرة ارتفعت قيمتها إلى”1850″ جنيهًا، بينما جركانة الزيت بلغت”1300″ جنيه.
وفيما بلغ جوال الردة زنة”40″ كيلو”440″ جنيهًا.
وأكّد بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الثلاثاء” أن قيمة الرغيف حاليًا لا تكفي لمواجهة تزايد الأسعار المتوالي.
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