وزارة الصناعة تحدد هذا السعر (….) لجوال السكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدّدت آلية توزيع السكر التابعة لوزارة الصناعة والتجارة”1600″ جنيه سعرًا رسميًا لجوال السكر. وقال وكيل الوزارة عبد الرحمن عجب إبراهيم في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الثلاثاء” إن الآلية اجتمعت وحددت”1600″ جنيه لسعر الجوال،ووصف عجب أي زيادة بخلاف السعر المحدد بغير القانونية.

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