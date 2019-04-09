منافس محتمل لترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 يصف نتنياهو بـ”العنصري”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي بيتو أورورك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “عنصري”.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لأورورك، عقب تجمع جماهيري نظمه بولاية آيوا، حول ترشحه لرئاسيات 2020، وذلك تعليقا على العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية والانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء.

واعتبر أورورك علاقات البلدين “بين أهم العلاقات على كوكب الأرض”.

وأضاف أنه “إذا كانت هذه العلاقة ستنجح، فينبغي أن تتخطى الشعبوية في الولايات المتحدة”.

ومضى بالقول: “هذه العلاقة ينبغي أن تتخطى رئيس وزراء يتحول إلى عنصري عندما يحذر العرب بشأن الانتخابات التي يقترب موعدها، ويتحدى كل مساعي السلام عندما يهدد ضم الضفة الغربية، ويتحد مع الحزب اليميني والمتطرف للحفاظ على حكومته”، في إشارة إلى نتنياهو.

وأكد أورورك أنه يؤمن بحل مبني على أساس دولتين بين فلسطين وإسرائيل.

وتابع: “لا أعتقد أن نتنياهو يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الإسرائيلي ولا المصالح الأفضل في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية”.

تجدر الإشارة إلى أن أورورك رفض المشاركة في الاجتماع السنوي الشهر الماضي، للجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية التي تعد من أكبر اللوبيات الداعمة لإسرائيل.

والسبت الماضي، صرّح نتنياهو، أنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في انتخابات تجرى الثلاثاء.

وفي وقت سابق الإثنين، كشف نتنياهو، خلال مقابلة مع المحطة الاسرائيلية (12)، أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفريقه، على نيته ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وأشار أن ضم كل المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية، سيتم تدريجيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.