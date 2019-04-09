“أنصار الله” تكبد قوات يمنية خسائر موجعه خلال مواجهات وقصف في عسير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة أنصار الله ، يوم الاثنين، صد هجوم لقوات يمنية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية. ونقل المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله على “تويتر”، عن مصدر عسكري أن الجيش اليمني نفذ بإسناد من الطيران الحربي والاستطلاعي للتحالف، زحفاً واسعاً على مواقع قبالة أبواب الحديد في عسير.

وحسب المصدر، أحبطت “أنصار الله” زحف الجيش اليمني المسنود بقصف صاروخي ومدفعي، وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك، قصف مقاتلو “أنصار الله” بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 “مداه 3 كيلو مترات”، تجمعاً للجيش اليمني يضم أفراداً وآليات غرب مجازة في عسير.

ووفقاً للمركز الإعلامي للجماعة، أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحي في صفوف العسكريين اليمنيين. المادة السابقة خليفة حفتر يأمر جميع الألوية والكتائب بالتحرك تجاه طرابلس اليوم المقالة القادمة مغردون سعوديون يطالبون الحكومة بالاستجابة لشكواهم…وإلا

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