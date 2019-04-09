يلا كورة اونلاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Yalla Shoot الاسطورة لايف| يلا شوت السيتي ضد توتنهام اليوم

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية المواجهة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام، مساء الثلاثاء، في إطار مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامته على ملعب توتنهام.

وعقب نجاح 4 فرق إنجليزية في التأهل للدور ربع النهائي من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهما مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وليفربول، وتوتنهام، فإن كلًا من السبيرز والسيتيزينس يتطلعان لتكرار ذات سيناريو الإنجاز التاريخي التي حققته الأندية الإنجليزية بنسخة دوري أبطال أوروبا عام 2008.

ففي عام 2008، كانت 4 فرق إنجليزية قد تأهلت إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا هي أندية تشيلسي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وأرسنال.

وفي تلك النسخة من البطولة تواجه أيضًا بالدور ربع النهائي من تلك البطولة فريقين إنجليزيين هما أرسنال وليفربول، ونجح الريدز في حسم تلك المواجهة.

وضمن 4 فرق إنجليزية تأهلت لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008، نجح فريقين إنجليزيين في التأهل إلى نهائي تلك النسخة من البطولة هما تشيلسي ومانشستر يونايتد، ونجح في النهاية المانيو في حسم لقب تلك البطولة على حساب البلوز عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية، وهو الأمر الذي يعد بمثابة البشرى السارة للفرق الإنجليزية بالنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.