رئيس يوناميد ومفوض السلم والأمن الافريقي يبحثان الوضع في دارفور

التقى الممثل الخاص المشترك للبعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، جيريمايا مامابولو بمفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي، إسماعيل شرقي. وذكرت البعثة في موقعها على الانترنت، أن المسؤولين الافريقيين الرفيعين، التقيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كجزء من المشاورات الرفيعة المستوى التي يُجريها مامابولو مع أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في عملية السلام إقليم دارفور.

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