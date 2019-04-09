أمريكا: نؤيد مطالب الشعب السوداني في التغيير

قالت الولايات المتحدة الأمريكية انها تؤيد المطالب المشروعة للشعب في التغيير؛ ونددت بالقمع العنيف الذي تقوم به قوات الأمن السودانية ضد المتظاهريين السلميين.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية؛ تيبور ناجي؛ اليوم الثلاثاء على الحكومة السودانية إيقاف استخدام كل انواع القوة ضد المتظاهرين؛ بما في ذلك الإعتصام القائم حاليا امام قيادة الجيش بالخرطوم.

وأضاف أن قرار إستخدام العنف ضد المدنيين سيؤثر في الأيام المقبلة على جميع جوانب علاقتنا الثنائية مع حكومة السودان.