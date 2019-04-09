وترحم الاطباء في ذات الوقت على شهداء الجيش الذين ارتقو دفاعا عن الشعب المعتصم. ودعا البيان المشترك للاطباء مزاولة العمل في متابعة الحالات الحرجة مع الحق في الإضراب عن الحالات الباردة كما كان الحال عليه قبل الانسحاب.
ووجه البيان كذلك نداءً عاجلاً لكل الشعب السوداني بالالتحاق بمكان الاعتصام بالقيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر اطباء السودان يوقف قرار الانسحاب من مستشفيات القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.