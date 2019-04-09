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اطباء السودان يوقف قرار الانسحاب من مستشفيات القوات المسلحة

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اعلن اطباء السودان في بيان مشترك وقف قرار الانسحاب من مستشفيات القوات المسلحة السودانية كافة وذلك عرفانا للدور المشرف لشرفاء الذين يرابطون مع الثوار المعتصمين على الأرض ويفدونهم بأرواحهم ويدافعون عنهم وعن قضيتهم دفاع مستميتا على شهداء الجيش الذين ارتقو دفاعا عن الشعب المعتصم.

 وترحم الاطباء في ذات الوقت على شهداء الجيش الذين ارتقو دفاعا عن الشعب المعتصم. ودعا البيان المشترك للاطباء مزاولة العمل في متابعة الحالات الحرجة مع الحق في الإضراب عن الحالات الباردة كما كان الحال عليه قبل الانسحاب.

 ووجه البيان كذلك نداءً عاجلاً لكل الشعب السوداني بالالتحاق بمكان الاعتصام بالقيادة.

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