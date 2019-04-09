الأمم المتحدة تطالب الأطراف السودانية بضبط النفس وتجنب العنف

الخليج 365: حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الإثنين، من أسماها بـ”الأطراف الفاعلة” في السودان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عبر “تويتر”: إن “الأمين العام يراقب المظاهرات في السودان عن كثب، ويناشد جميع الجهات الفاعلة في السودان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف”.

وأكد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهود يتفق عليها السودانيون لحل الأزمة الحالية سلميا.

كما دعا السيد غوتيريش حكومة السودان إلى تهيئة بيئة مواتية لإيجاد حل للوضع الحالي وتشجيع الحوار الجامع. المادة السابقة طهران: تعتبر القوات الأمريكية في منطقة غرب أسيا منظمة إرهابية المقالة القادمة خليفة حفتر يأمر جميع الألوية والكتائب بالتحرك تجاه طرابلس اليوم

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