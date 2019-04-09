طهران: تعتبر القوات الأمريكية في منطقة غرب أسيا منظمة إرهابية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، أن مجلس الأمن القومي الإيراني في بيانه صنف قيادة القوات الأميركية في غرب أسيا والقوات التابعة لها منظمة إرهابية.

طهران — سبوتنيك. وقال عراقجي عبر التلفزيون الإيراني: “مجلس الأمن القومي الإيراني في بيانه صنف قيادة القوات الأميركية في غرب أسيا والقوات التابعة لها منظمة إرهابية وهذا القرار سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة”.

وأضاف عراقجي: “من الآن وصاعدا لن نعتبر القوات الأميركية في المنطقة قوات نظامية، نعتبرهم جماعة إرهابية والقواعد الأميركية هي قواعد للإرهابيين وسيكون تعاملنا معهم مختلف عن تعاملنا في السابق، والقوات الأميركية تعبر من الخليج الفارسي والمسؤول عن أمن الخليج هو الحرس الثوري”.

وأوضح عراقجي: “وجهنا من خلال السفير السويسري في طهران رسالة واضحة ومباشرة إلى الولايات المتحدة مفادها أنه إذا فعلوا ذلك (تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية)، فسيكون ردنا سريع ومباشر وبالمثل وأي حادثة تقع، سوف تكون مسؤوليتها على الولايات المتحدة الأميركية”.

وكان مجلس الأمن القومي الإيراني، أعلن، اليوم، اعتبار الإدارة الأميركية والقوات الأميركية في غرب آسيا كمجموعات إرهابية، وذلك بعد إعلان واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي.