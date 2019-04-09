فضيحة كبرى للمجتمع العربي .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في اليوم الذي يحتفل فيه العالم مع منظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمى ويعمل الجميع على إرساء شعارها الأساسي الصحة للجميع في هذا اليوم وقبله وبعده يعيش أبناء الشعب اليمني معانانهم مع مرض الكوليرا الذي يحصد عشرات الأرواح بل وصل عدد من فقدوا حياتهم منذ بداية العام الحالي المئات جراء هذا المرض اللعين بحسب إفادات منظمة الصحة العالمية والمؤسسات العلاجية والخدمية العالمية التي تقف عاجزة عن إغاثة الشعب اليمني المظلوم وايقاف هذه المعاناة المتواصلة بسبب فرض دول العدوان حصارا مطلقا علي كل البلد بحيث يصعب دخول العلاج والاطقم الطبية والدواء والعالم المنافق يراقب بصمت هذه المأساة الغير مسبوقة في العالم .

منذ فترة طويلة واليمنيون يقعون ضحايا هذا المرض فضلا عن سقوطهم ضحايا القصف والقتل الممنهج الذي تمارسه السعودية وحلفها المشؤوم ، وقد انتشرت من قبل موجة الكوليرا بين اليمنيين وحصدت أرواح الأبرياء ثم هدأت وعاودت الكرة قبل أشهر ، والمنظمات الإنسانية تقدم تقاريرها باستمرار عن نقص حاد في الدواء والمعينات العلاجية وبكل أسف يقف العرب عاجزون عن نجدة اخوتهم اليمنيين الذين يموتون رجالا ونساء ، كبارا وصغارا لعدة أسباب ومنها مرض الكوليرا الذي لن يصعب علي العرب إغاثة اشقائهم ومنعهم من الوقوع ضحايا له ولكن بكل أسف لايفعلون وكأن هؤلاء الذين يسقطون ضحايا الكوليرا ليسوا اخوتهم أو لنقل ليسوا من البشر اصلا.

انتشار الكوليرا وسط اليمنيين يشكل اكبر فضيحة وإدانة للمجتمع العربي ككل الذي يقف عاجزا عن القيام بواجبه الأخلاقي والإنساني.