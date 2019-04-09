أيلا يمنع صرف أجور موظفي الدولة بالعملة الأجنبية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي، محمد طاهر أيلا، قراراً أمس قضى بمنع موظفي الدولة والشركات الحكومية والمؤسسات والهيئات الحكومية من صرف أجر أو أي مخصصات بالعملة الأجنبية داخل السودان.

ووجه القرار كل من وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية، بجانب بنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)