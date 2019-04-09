عبد المعروف يجتمع مع كبار الضباط ويدعو لليقظة

قال رئيس الأركان المشتركة، كمال عبد المعروف، إن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب اليقظة والانتباه من الجميع حرصاً على سلامة الوطن للحيلولة دون تقويض حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد ودرء الفتن، بجانب تفويت الفرصة على كل من يستهدف ذلك.

وجدّد عبد المعروف خلال تنوير لقادة القوات المسلحة برتبتي الفريق واللواء، أمس، التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين، وقال حسب شبكة الشروق، إنها على العهد الذي قطعته أمام الشعب بحماية مقدراته ومكتسباته، وشدد على وحدة

وتماسك المنظومة الأمنية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، جهاز الأمن والدعم السريع)، وقيامها بواجباتها في حفظ الأمن وحماية المواطنين في تكامل وتنسيق للأدوار، وأشار إلى ضرورة استدعاء القيم والموروثات التي يتميز بها الشعب السوداني، دون غيره من الأمم، وأضاف “القوات المسلحة لن تسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول، وأنه لا مجال لاستهدافها والمزايدة على مواقفها”.

قال رئيس الأركان المشتركة، كمال عبد المعروف، إن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب اليقظة والانتباه من الجميع حرصاً على سلامة الوطن للحيلولة دون تقويض حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد ودرء الفتن، بجانب تفويت الفرصة على كل من يستهدف ذلك.

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وجدّد عبد المعروف خلال تنوير لقادة القوات المسلحة برتبتي الفريق واللواء، أمس، التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين، وقال حسب شبكة

الشروق، إنها على العهد الذي قطعته أمام الشعب بحماية مقدراته ومكتسباته، وشدد على وحدة وتماسك المنظومة الأمنية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، جهاز الأمن والدعم السريع)، وقيامها

بواجباتها في حفظ الأمن وحماية المواطنين في تكامل وتنسيق للأدوار، وأشار إلى ضرورة استدعاء القيم والموروثات التي يتميز بها الشعب السوداني، دون غيره من الأمم، وأضاف “القوات المسلحة لن تسمح بانزلاق البلاد نحو المجهول، وأنه لا مجال لاستهدافها والمزايدة على مواقفها”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)