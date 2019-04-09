ترأس قيادي الوطني.. البشير: سنتجاوز الأزمة أكثر قوة

التاريخ: 09-أبريل-2019 فى : أخبار 63 مشاهدة رأس رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير أمس، اجتماع المكتب القيادي للحزب بالمركز العام، وقال البشير إن حفظ الأمن والاستقرار أولوية وأن الشعب السوداني يستحق الطمأنينة، وأكد أنهم سيعبرون الأزمة أكثر قوة وتماسكاً، مشيراً لأهمية استخلاص العبر والدروس من هذا الابتلاء، ووجه المكتب القيادي عضويته بالمركز والولايات باليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في إدخال الطمأنينة وتطبيع الحياة العامة، وشهد المركز العام للحزب أمس، احتشاد قطاعات كبيرة من عضوية الحزب والقوى الشبابية المختلفة لتحقيق التضافر وبناء الصف الوطني وحفظ نسيج المجتمع. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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