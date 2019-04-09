الهيئة التنسيقية: ضرورة التمسك بالحوار لمعالجة القضايا

شددت الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية علي ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة كافة قضايا البلاد.

وأكدت الهيئة في اجتماعها مساء الإثنين بكامل عضويتها ببيت الضيافة ، ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنين وممتلكاتهم وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها الأوضاع الاستثنائية الراهنة في ظل الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق، مؤكدة ضرورة توافق المجتمع بكل فئاته وقواه السياسية على حل يرضي الجميع .

وأمّن الاجتماع على ضرورة أن تقدم الهيئة مبادرة متكاملة في اعجل وقت تسهم في تجاوز البلاد لظروفها الحالية.

وعبّرت الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني عن تقديرها لمواقف القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في تعاملها مع الاحتجاجات بصورة حضارية.