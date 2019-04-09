حفتر يقود الفتح المبين لوضع حد لأحلام قطر في ليبيا

يقود قائد الجيش الوطني الليبي، المشير، خليفة حفتر، قواته في عملية الفتح المبين لتحرير طرابلس من سيطرة الميليشيات الإرهابية، بالتزامن مع قرب إنقاد الملتقى الجامع من اجل التوصل لتسوية سياسية تنهي الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ 2011م .

وبحسب تقرير الفيديو الذي اعده ونشره موقع العين الإخباري الإماراتي، فإن قوات الجيش الوطني الليبي تواصل بخطى واثقة، وبأقدام متسارعة، دهس فلول المليشيات الإرهابية في ليبيا .. مؤكداً أن الوقت وحده هو ما يفصل تنظيم الحمدين، عن الاستيقاظ من نومه، على كوابيس مفزعة.

ويرى التقرير ان تحركات الجيش بقيادة حفتر يقوض حلم قطر التي تحالفت مع تركيا وايران والجماعت الارهابية لنشر الارهاب في الشرق الاوسط .. لافتاً إلى ان دعم قطر للإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا ليس حديثاً فقط بل هو واقع كشفته السلطات الليبية في أكثر من مناسبة .

ويرى التقرير أن عملية الفتح المبين تمثل صفعة على وجه قطر وتنظيم الحمدين ومشروعها الشيطاني في ليبيا .