الخارجية الأمريكية تنشر أسماء قتلة خاشقجي بينهم مستشار بن سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم منع دخول 16 سعوديا إلى الولايات المتحدة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان بالإشارة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي: “سيعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عن أسماء أفراد لعبوا دورا في قتل جمال خاشقجي… هؤلاء الأفراد وأسرهم غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة”.

وتضم القائمة 16 شخصية وعلى رأس القائمة مستشار ولي العهد السعودي السابق: هم

“سعود القحطاني، ماهر مطرب، صلاح طبيبي، مشعل البستاني، نايف العريفي، محمد الزهراني، منصور أبو حسين، خالد العتيبي، عبد العزيز الهوساوي، وليد الشهري، ثار الحربي، فهد البلوي، بدر العتيبي، مصطفى المدني، سيف القحطاني، تركي السهري”.