روحاني: أمريكا تقف على رأس الإرهاب وقرارها يوحد الإيرانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الحرس الثوري ووصفه بأنه حامي الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد يوم من تصنيف الولايات المتحدة للحرس منظمة إرهابية أجنبية.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيوني الإيراني على الهواء: “الحرس ضحى بحياته لحماية شعبنا وثورتنا (الإسلامية عام 1979)… واليوم تدرجه أمريكا التي تحمل ضغينة للحرس على قائمتها السوداء (للجماعات الإرهابية)”، حسب وكالة “رويترز”.

وأكد روحاني أن الحرس الثوري يتصدى دائما للإرهابيين في الشرق الأوسط من العراق إلى سوريا.

وأشار الرئيس إلى أن بلاده ستقاوم الضغوط الأمريكية، وأن أمريكا ارتكبت خطأ بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وأن هذا سيوحد الإيرانيين.

وأضاف روحاني أن القرار الأمريكي، يدفع طهران لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر8). المادة السابقة إحباط محاولة اعتداء إرهابية على نقطة عسكرية للجيش السوري المقالة القادمة تطورات خطيرة وأوامر عسكرية عاجلة باستخدام القوة في إثيوبيا

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